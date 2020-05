Continua la progressiva riapertura degli uffici postali in provincia di Como che ad oggi ha raggiunto il 97% della sua totalità dopo la temporanea chiusura dovuta al contenimento del contagio da Covid-19.

Poste, riaprono a tempo pieno altri 15 uffici nel Comasco

Altri 15 uffici finora attivi a giorni alterni hanno ripreso a funzionare dal lunedì al sabato: si tratta di Como 10 in via Isonzo 60, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bregnano, Cagno, Camerlata, Cantù 1 in via Fiammenghini 34, Gravedona, Limido Comasco, Monte Olimpino, Mozzate, Ossuccio, Piano Porlezza, Senna Comasco e Vertemate con Minoprio.

Ad oggi, in provincia di Como, sono aperti 4 uffici postali a doppio turno (fino alle 19.05) e 175 uffici postali a turno unico (fino alle 13.35), alcuni con apertura dal lunedì al sabato e altri a giorni alterni. Gli uffici postali ancora chiusi sono 6 (Como 8 in via Coloniola 23, Consiglio di Rumo, Lucino, Mezzegra, Rezzonico e Tremezzo).

La riapertura degli uffici postali della provincia di Como è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici postali con il bancone ribassato e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

In provincia di Como sono disponibili anche 73 ATM Postamat che consentono ai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali. Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul

sito internet www.poste.it