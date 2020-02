Posteggi blu inagibili, lavori in corso per la nuova segnaletica

Posteggi blu inagibili, temporaneamente, in centro a Olgiate Comasco: nella mattinata di oggi, martedì 11 febbraio 2020, iniziato il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Lavori in corso

La ditta incaricata dal Comune è impegnata nel rifacimento della segnaletica blu che delimita gli stalli di sosta a pagamento. Contestualmente, gli stessi spazi risultano inagibili nella giornata odierna. La Polizia locale ha affisso avvisi sui parcometri, invitando a lasciare liberi i posteggi che devono essere sottoposti a maquillage. Nella prima mattinata odierna lavori già effettuati in piazza Volta, via Giovio e via Silvio Pellico.