Potatura dei platani, da lunedì chiusura di via Michelangelo

Olgiate Comasco

I lavori dovrebbero essere completati in quattro o cinque giorni.

Potatura dei platani: da lunedì via Michelangelo, a Olgiate Comasco, sarà chiusa al traffico per consentire l'intervento.

Potatura e disagi per la viabilità

Dalle 8 della mattinata di lunedì 28 febbraio via Michelangelo resterà off limits. Il Comune, infatti, annuncia i lavori per la necessaria potatura degli alberi lungo la strada. Prevedibili disagi per il traffico, anche se, come spiega l'assessore competente, l'intervento coinciderà con la chiusura delle scuole per il carnevale. "La strada resterà chiusa in entrambe le direzioni di marcia - fa sapere l'assessore Flavio Boninsegna - L'inizio dei lavori è previsto per lunedì mattina. Abbiamo fatto in modo che l'intervento coincidesse inizialmente con i due giorni di chiusura delle scuole (lunedì e martedì, Ndr)".

I lavori procederanno per tratti

La chiusura di via Michelangelo complicherà la viabilità soprattutto per i veicoli che abitualmente si immettono da via Tarchini. "La ditta posizionerà la cartellonistica per l'intervento - continua l'assessore - Sono stati previsti quattro o cinque giorni di lavoro per completare la potatura dei platani, che procederà per tratti".