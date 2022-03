Potatura in corso, viale Michelangelo chiuso al traffico

Olgiate Comasco

I lavori proseguiranno sino alla giornata di venerdì 4 marzo.

Potatura dei platani in corso dalla mattinata di oggi, lungo viale Michelangelo, a Olgiate Comasco: strada off limits ai veicoli.

Potatura iniziata stamattina

L'intervento, annunciato venerdì dal Comune, ha preso il via nella mattinata odierna, lunedì 28 febbraio. Dalle 8.30, infatti, la viabilità risulta modificata, con l'impossibilità di accedere a viale Michelangelo da via Tarchini e da via Roma. La strada è chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

Strada chiusa fino a venerdì

Per rendere possibile l'intervento di potatura sui numerosi platani, viale Michelangelo resterà non percorribile sino alle ore 19 di venerdì 4 marzo. Come puntualizza l'avviso esposto lungo la strada dall'ufficio comunale Patrimonio e Lavori pubblici, il transito è consentito ai soli residenti.