"Potere alle parole" con la sociolinguista Vera Gheno

"Potere alle parole" invita in biblioteca comunale, a Como.

Donne in lotta per l'eliminazione della violenza di genere

Appuntamento oggi, mercoledì 22 novembre, con inizio alle 18, alla biblioteca intitolata a Paolo Borsellino. Incontro e dibattito con la sociolinguista Vera Gheno. Al centro dell'attenzione, l'importanza di parlare di linguaggio inclusivo. Un'ulteriore iniziativa è in calendario per il pomeriggio di venerdì 24 novembre in piazza San Fedele, alle alle 17, per la manifestazione comasca per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Uomini leggeranno i nomi delle vittime di violenza maschile

In particolare, per quanto riguarda l'evento di venerdì, saranno uomini a leggere i nomi delle vittime della violenza maschile. Gli eventi sono organizzati dalla rete Intrecciat3, di cui fanno parte Cgil, Cisl, Uil, Nonunadimeno, Donne in nero, Arci, Arcigay, Telefono Donna, Agedo, Scuola di italiano per donne straniere, SIFaRumore.