Precipita aereo Castelverde: morti il pilota e un paracadutista

Precipita aereo a Castelverde in località Livrasco: morti il pilota e un paracadutista.

Precipita aereo in località Livrasco a Castelverde

Tragedia alle 9.50 di oggi, domenica 20 settembre 2020, a Livrasco frazione di Castelverde. Un aereo a 9 posti, è precipitato in un campo. Nessuno scampo per il pilota e un paracadutista. Il velivolo, caduto a seguito di un’avaria, sembra abbia perso un’ala per poi prendere fuoco.

Morto pilota e paracadutista

Il pilota è morto all’interno dell’abitacolo, il paracadutista è stato trovato a circa un chilometro di distanza. Sono in corso accertamenti per verificare se altre persone si trovassero sull’aereo e abbiano avuto il tempo di lanciarsi. Sul luogo sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco.

Avviata inchiesta

L’ANSV, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha avviato un’inchiesta di sicurezza sull’incidente, questo quanto si legge nel comunicato sull’accaduto: