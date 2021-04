Precipita con il parapendio a Eupilio: ferito 60enne.

Precipita con il parapendio a Eupilio: ferito 60enne

L’allarme nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile 2021, intorno alle 13.30. Un uomo di 60 anni è precipitato con il parapendio sul quale si stava librando nell’aria ed è caduto a terra in zona Alpe di Carella, nel territorio del Comune di Eupilio. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canzo, il Lariosoccorso di Erba e un’auto medica. Fortunatamente malgrado il colpo preso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita; ad ogni modo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.