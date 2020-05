Precipita da una scala: operaio di Solbiate muore in cantiere a Lugano

Precipita da una scala: operaio di Solbiate con Cagno muore in cantiere a Lugano.

Operaio di Solbiate muore in cantiere a Lugano

Un terribile lutto ha colpito la piccola comunità di Solbiate con Cagno.

Nella giornata di lunedì, 18 maggio 2020, poco dopo le 11.30, presso un cantiere per la costruzione di uno stabile in via Camoghè a Lugano, c’è stato un infortunio sul lavoro. Un operaio 45enne italiano stava effettuando dei lavori di fissaggio dello scavo con armature.

Per cause che l’inchiesta della Polizia Cantonale dovrà stabilire, è caduto dalla scala su cui si trovava da un’altezza di circa 5 metri. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il 45enne però è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Si tratta di Christan Peluso, originario di Sannazzaro de’ Burgondi, Comune della provincia di Pavia, da qualche tempo si era trasferito nel Comasco ed era residente a Solbiate con Cagno. In Lomellina, dove vivono ancora i genitori e una sorella, era molto conosciuto, soprattutto tra i giovani, per essere stato gestore e animatore per diversi anni di pub e locali di divertimento della zona. Lascia la moglie e due bimbe piccole.