Precipita per diversi metri all'interno della Holcim: 55enne elitrasportato a Monza

I soccorsi sono stati inizialmente attivati in codice rosso, quello di massima gravità.

Autista di un camion precipita per diversi metri: paura a Merone all'interno della ditta Holcim.

Precipitato per diversi metri

E' successo nella mattinata di ieri, lunedì 28 luglio 2025, intorno alle 10. Secondo quanto è stato possibile apprendere un uomo di 55 anni, che si trovava nell'impianto lavorativo ma sarebbe esterno all'azienda, sarebbe precipitato per diversi metri.

Immediata è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze (112), da cui sono partiti i soccorsi inizialmente attivati in codice rosso - quello di massima gravità.

Sul posto si sono recati un'ambulanza di Lariosoccorso, un'automedica e l'elisoccorso da Como. L'uomo è stato quindi trasportato in elicottero in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, con l'ausilio anche dell'ambulanza della Croce Rossa di Monza. Il 55enne non sarebbe in pericolo di vita.

Holcim: "Incidente dovuto a motivi estranei all'azienda"

L'azienda Holcim ha diramato una nota stampa per chiarire quanto accaduto: