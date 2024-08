Precipita in montagna, muore una 26enne

Stava effettuando una scalata in cordata con due amici, quando si è consumata la tragedia: la giovane è precipitata nel vuoto e dopo un volto di oltre 300 metri è deceduta

La tragedia in montagna

La vittima di questa immane tragedia è Giulia Vanossi, 26 anni, di Ponte Lambro. La giovane venerdì mattina si trovava in Valle Camonica, in provincia di Brescia, nel territorio di Cimbergo, nella zona del Pizzo Badile, poco distante dal bivacco Cai Macherio, a circa 2.590 metri d'altezza, per effettuare una scalata in cordata in compagnia di due amici.

Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, si è consumata la tragedia: Giulia stava percorrendo la "Federico Giovanni Kurtz" è precipitata nel vuoto, facendo un volo di oltre 300 metri. A dare l'allarme sono stati i suoi due amici. Gli uomini del Soccorso alpino si sono preoccupati di recuperare i due ragazzi in difficoltà in una zona impervia tanto che le operazioni si sono concluse solo venerdì sera, rese ancora più difficoltose dal fatto che le condizioni meteo nel pomeriggio sono peggiorate. Tanto che l'elicottero non è riuscito a raggiungerli e i due, "guidati" dal Soccorso alpino, sono riusciti lentamente a scendere autonomamente.