Operaio precipita in un corso d'acqua e muore

Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 21 settembre 2024, ad Argegno.

Precipita in un corso d'acqua: muore un uomo di 47 anni

L'allarme è scattato intorno alle 11 sulla salita Andrea Brenta. I Vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio sono intervenuti con gli specialisti SAF di via Valleggio e volontari del Cnsas hanno provveduto al recupero di un uomo caduto in un corso d'acqua, che purtroppo ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzione dell'accaduto, si trattava di un operaio impegnato a lavorare in un cantiere. Aveva 47 anni. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione.