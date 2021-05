Precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone: bilancio definitivo 13 vittime e 2 feriti gravi

Un incidente devastante quella capitato oggi, domenica 23 maggio 2021, in Piemonte: è precipitata una cabina della funivia Stresa-Mottarone.

Precipita una cabina della funivia Stresa-Mottarone

Una tragedia quella avvenuta poco dopo pranzo in questa domenica di primavera. Secondo quanto è stato possibile apprendere finora avrebbe ceduto un cavo d’acciaio e una delle cabine della funivia Stresa-Mottarone è precipitata nel vuoto con a bordo tutti i passeggeri. La funivia che si affaccia sul lago Maggiore parte dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all’Isola Bella, e con un tragitto della durata di 20 minuti raggiunge quota 1491 metri. Secondo quanto appreso dall’Ansa, la cabina sarebbe caduta in una zona boschiva e impervia, tra le più alte del tragitto, ormai quasi in cima.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Il bilancio, ancora parziale, è devastante: confermate 9 vittime e 2 minorenni sono stati trasportati d’urgenza in ospedale a Torino. Sul posto lavorano senza sosta il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, oltre agli operatori del 118.

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

La nota del Ministero: “Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, segue da vicino quanto avvenuto a Stresa dove è precipitata la cabina di una funivia 100 metri prima dell’ultimo pilone. Appena appresa la notizia del tragico incidente, il Ministro ha contattato immediatamente le autorità locali, il Prefetto e i Vigili del Fuoco”.

“Una notizia tremenda. Da varesino conosco bene quel bellissimo territorio che, nel tempo, ho spesso frequentato – commenta a poche ore dal disastro il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – Attonito per quanto accaduto, esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia alle famiglie delle vittime. Una preghiera per i bambini ricoverati in gravi condizioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 16. Il bilancio delle vittime sale a 12 da quanto si apprende dal Soccorso Alpino che sottolinea: “Numero che, purtroppo, potrebbero subire un ulteriore aggiornamento”.

AGGIORNAMENTO ORE 17. Il bilancio definitivo delle vittime sale a 13.

Seguiranno aggiornamenti.