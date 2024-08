Prefetto in Municipio per un saluto e un confronto con il sindaco

Prefetto e primo cittadino insieme in Comune a Lurate Caccivio.

Prefetto in visita

Ieri, mercoledì 31 luglio, il prefetto di Como Andrea Polichetti ha fatto visita, in Municipio a Lurate Caccivio, al primo cittadino Serena Arrighi. Un momento di saluto e confronto partecipato, anche dalle Forze dell’ordine. Il Comune scrive così: “ Per il nostro territorio si tratta di un incontro certamente precursore di proficue collaborazioni in molti campi. Il sindaco Arrighi, in particolare, ringrazia per l’eleganza umana ed istituzionale del prefetto che si è piacevolmente trattenuto anche per un momento di convivialità”.