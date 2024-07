Premiati i cittadini benemeriti ad Albese

«Premio Campanen Stort» per l'anno 2024 assegnato postumo a Giuseppe Leone Pozzi, affettuosamente conosciuto come «Pino». Questo riconoscimento, consegnato dall’amministrazione comunale ai suoi familiari, celebra il significativo contributo di Pino al miglioramento del panorama culturale, sociale ed economico della comunità di Albese. Pino Pozzi, scomparso nel 2014, è stato per anni l’edicolante di Albese, noto per le sue molteplici attività associative e per il suo impegno nel tessuto sociale del paese. Pino era un uomo di grande energia e visione, fondatore del Gruppo Sportivo Virtus nel 1972 e attivo promotore delle attività dell’oratorio. La sua memoria è tuttora viva e preziosa per la comunità, grazie anche alle sue memorie raccolte e pubblicate dagli Amici del Museo.

Consegnate le benemerenze civiche

Nell'ambito della Festa patronale sono state consegnate diverse benemerenze a cittadini e gruppi che si sono distinti per il loro servizio e impegno verso la comunità. Le «Amiche di lana» hanno ricevuto un attestato di merito per la loro iniziativa solidale, che coinvolge numerose persone in un gesto altruistico e comunitario. Pietro Parravicini è stato onorato con un attestato di merito per il servizio prestato come cantoniere dal 1952 al 1976. La sua dedizione alla manutenzione e alla sicurezza del paese ha lasciato un segno significativo nella storia di Albese.

Anna Gatto e Silvano Zanfrini, in rappresentanza dell’Associazione Talea, già premiata nel 2007, hanno ricevuto un attestato di merito per il loro impegno profuso nei trent’anni di attività. Luigi Corbetta è stato premiato per i notevoli risultati ottenuti nel suo campo professionale e per i numerosi lavori che hanno visto Albese protagonista. La sua influenza positiva e duratura sulla comunità è stata ampiamente riconosciuta.

La serata si è conclusa con la consegna delle borse di studio per gli studenti meritevoli: Giada Paraboni, che ha ottenuto 10 e lode all’esame di terza media, Guido Balestra, con 100 e lode alla maturità, e Alessia Primerano, laureata con 110 e lode alla triennale, sono stati riconosciuti per i loro eccellenti risultati accademici.