Premio europeo del buon governo al Comune di Olgiate Comasco

Giornata da ricordare, quella di venerdì 7 marzo per il Comune di Olgiate Comasco.

Comune premiato a Gorizia

“Grazie Aiccre e grazie Olgiate Comasco inteso come Comune, comunità tutta, cittadini, associazioni, per il ricevimento a Gorizia del premio Eloge 2025, Marchio Europeo di Qualità del Buon Governo”: così il sindaco Simone Moretti esterna soddisfazione per il riconoscimento ottenuto da Palazzo Volta.

Il questionario

Nei mesi scorsi più di 200 cittadini hanno scelto di partecipare al questionario in forma anonima. Un modo per tracciare il profilo dei servizi comunali e dei risultati ottenuti dall’Amministrazione comunale. “Una gran bella giornata - continua Moretti - Una di quelle che ti rende molto orgoglioso di poter rappresentare la tua città come sindaco (pro tempore) e di aver avuto la volontà di mettersi in gioco per valutare pregi e difetti dell’Amministrazione, o meglio punti di forza da mantenere e punti di debolezza da eliminare”.

Il plauso ai cittadini e agli uffici comunali

Il primo cittadino sottolinea gratitudine. “Grazie alla Commissione di Aiccre che ha valutato meritevole di ricevere il premio Eloge il grande lavoro svolto dalla comunità olgiatese, grazie agli oltre 200 questionari ricevuti da cittadini e associazioni, assieme al grande lavoro svolto dagli uffici comunali grazie al team coordinato da Lorella, Daniele e Alberto cui hanno collaborato uffici e amministratori. Grazie a tutti”.