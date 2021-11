Premio Mulier 2021 premiata la vice presidente della cooperativa In Cammino

A Cantù

Un premio all’imprenditoria femminile istituito in memoria di Chiara Galotta.

Marina Casagrande, la vice-presidente della cooperativa In Cammino, è stata insignita del Premio Mulier 2021 “per aver dato prova, in qualità di Presidente e di Vice-presidente della Cooperativa In Cammino, di resilienza, sensibilità e vicinanza alle comunità locali".

Il Premio Muller è un premio all’imprenditoria femminile istituito in memoria di Chiara Galotta, giovane imprenditrice di Cantù scomparsa qualche anno fa, che viene assegnato a "figure femminili che nella provincia di Como si sono distinte per intraprendenza, creatività, talento, abnegazione e realizzazioni d’eccellenza in ambito professionale e sociale".

"L’aver assegnato il Premio a Marina è un grande riconoscimento non solo per il suo personale e pluriannuale impegno per le persone svantaggiate del territorio canturino – il commento della Cooperativa In Cammino – ma anche per la sua efficace tenacia nel dirigere e animare una realtà sociale che da oltre 35 anni svolge servizi essenziali alla nostra comunità".