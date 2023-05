Premio Nazionale Avedisco: l'alzatese Clarissa Pozzoli è la migliore incaricata alle vendite del 2022

Nella Vendita Diretta - settore meritocratico per eccellenza, sempre al passo con i tempi grazie ad un modello di business che sa evolversi rispondendo positivamente ai cambiamenti - dedizione, impegno e passione sono il mix di ingredienti chiave per il successo. Per i suoi successi nella vendita diretta, l'alzatese Clarissa Pozzoli è stata premiata lo scorso 12 maggio a Milano.

Premio Nazionale Avedisco: Clarissa Pozzoli è la migliore incaricata alle vendite 2022

Clarissa Pozzoli, durante la 27ª edizione del Premio Nazionale Avedisco che si è tenuta lo scorso 12 maggio a Milano, è stata premiata come migliore Incaricata alle Vendite del 2022, per gli importanti traguardi e successi raggiunti con l’Azienda Evergreen Life Products. L’evento si è tenuto presso l'Hotel Meliá Milano ed è stato presentato da Giorgio Mastrota. Durante la manifestazione Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori), nonché prima realtà in Italia che rappresenta le più importanti organizzazioni che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi e si occupa di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate.

L'alzatese Clarissa Pozzoli è stata nominata miglior Incaricata di Evergreen Life Products, azienda di Vendita Diretta specializzata in integratori alimentari e cosmetici a base d’infuso di foglie di olivo: il riconoscimento le è stato assegnato in quanto punto di riferimento per la sua struttura nonché grande leader che ha ottenuto ottimi risultati.

Il Settore della Vendita Diretta ha confermato la sua forza anche nel 2022: le 39 Aziende Associate Avedisco hanno ottenuto un fatturato totale annuo superiore ai 750 milioni di euro, registrando - rispetto al 2021 - una crescita pari al + 6.4%.

(Nella foto la consegna del riconoscimento)