Un premio annuale in memoria di Tina Molteni, anima del volontariato olgiatese

Un premio annuale per legare perennemente il ricordo di Tina Molteni alla ricerca scientifica nel campo delle malattie rare dei bimbi.

Un premio in nome di Tina Molteni

Il "Rotary Club di Appiano e delle Colline comasche" sta compiendo tutti i passi necessari per raggiungere l’obiettivo. "Il nostro intento è di ricordare per sempre Tina a partire dall’inserimento del suo nome nel libro storico del Rotary - anticipa il presidente Ezio Bertani - Ci stiamo già lavorando, insieme a chi mi succederà nel ruolo di presidente, Walter Pironi. Inoltre, entro fine anno riusciremo a concretizzare un altro progetto, assicurando continuità per il futuro: istituiremo un premio che, sul nostro territorio o comunque in un’area a noi vicina, riconosca il merito di una ricerca in campo scientifico con attinenza alle malattie rare dei bimbi. Ci teniamo tantissimo, proprio per ricordare come e quanto Tina si sia data da fare per Casa di Gabri».