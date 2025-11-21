Prende a pugni l’arbitro: squalificato per 5 anni

Si è tolto i guanti, è uscito dalla propria area, è corso incontro all’arbitro e lo ha preso a pugni: Matteo Belfiore, 21 anni, portiere della Junior Calcio di Fino Mornasco è stato squalificato per 5 anni e la squadra ha perso 3 a 0 a tavolino.

Il fatto

E’ avvenuto sabato 15 novembre durante la partita di Terza categoria Under 21 contro la School of Sport di Busto Arsizio. Arbitro e giocatore si erano già più volte parlati animosamente durante il match, nel quale sino a quel momento la squadra finese era avanti di un goal. L’aggressione si è verificata dopo che il giocatore ha chiamato un fuorigioco, ma il direttore di gara gli avrebbe risposto in malo modo provocando la reazione spropositata del portiere.

Il referto

Secondo il verbale ospedaliero l’arbitro è rimasto in Pronto soccorso in osservazione per una notte ed è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Da qui la squalifica di 5 anni comminata al giocatore. Anche la Junior Calcio ha condannato il gesto di Belfiore: «Ci siamo riuniti e il presidente ha deciso che svincolerà il giocatore. Non vuole più tenerlo in rosa perché quanto fatto va contro i valori della società», hanno fatto sapere dalla società. Oltre alla squalifica di Belfiore, la Junior Calcio dovrà pagare un’ammenda di 500 euro per «responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore e 100 euro per la partecipazione morale di tutti i calciatori all’aggressione del proprio compagno nei confronti dell’Arbitro».