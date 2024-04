Prende fuoco il compattatore di rifiuti: paura a Cantù

Oggi, sabato 20 aprile 2024, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Cantù in corso Europa nel centro di raccolta rifiuti per spegnere un incendio che si era generato per un malfunzionamento di un compattatore.

L'intervento

L'operazione si è svolta intorno alle 13 quando due squadre dei pompieri sono arrivate sul posto, hanno valutato la situazione e si sono messe subito all'opera per spegnere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone presenti.