Attimi di paura ieri sera, giovedì 23 giugno 2023, a Villa Guardia dove un mini escavatore ha preso fuoco per ragioni ancora da accertare.

Prende fuoco il mini escavatore: paura a Villa Guardia

Tutto sarebbe successo intorno alle 20 in via Monte Grona, dove all'interno di un cantiere di una casa privata il macchinario, in quel momento inutilizzato, ha iniziato a produrre fumo e fiamme.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco della sede centrale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del sito. Fortunatamente non si segnalano feriti.