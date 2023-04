Oggi, mercoledì 12 aprile 2023, a Fino Mornasco è scoppiato un incendio in via Risorgimento: la canna fumaria di una villetta ha preso fuoco rendendo necessario l'intervento dei pompieri.

Prende fuoco la canna fumaria: paura in una villetta a Fino Mornasco

È successo tutto oggi pomeriggio in quel di Fino Mornasco, più precisamente in via Risorgimento, quando la canna fumaria di una villetta ha preso fuoco. Sul posto si sono precipitate immediatamente tre squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a limitare la propagazione della combustione risultando così danneggiata solo una piccola porzione del tetto.

Non si segnalano feriti.