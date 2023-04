Questa mattina, mercoledì 26 aprile 2023, a Cantù una spazzatrice stradale ha preso fuoco mentre era in servizio rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Prende fuoco la spazzatrice stradale: intervengono i Vigili del fuoco

È successo tutto intorno alle 8.30 di questa mattina a Cantù, più precisamente in via Montello, quando una spazzatrice stradale è stata interessata da un principio d'incendio mentre era in attività.

Immediato l'intervengo di una squadra dei Vigili del fuoco che ha spento le fiamme nel giro di pochi minuti. Fortunatamente non si segnalano feriti.