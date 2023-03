Oggi, martedì 28 marzo 2023, un autocarro ha preso fuoco a Canzo rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Prende fuoco un autocarro: i Vigili del fuoco domano le fiamme

È successo tutto poco prima delle 17.30, quando un autocarro in via Veneto a Canzo ha preso fuoco iniziando lentamente ad essere avvolto dalle fiamme. Immediata la chiamata ai pompieri che nel giro di pochi minuti si sono precipitati sul luogo dell'evento per domare le fiamme. L'incendio non era ancora divampato del tutto quando i Vigili del fuoco sono intervenuti, scongiurando così eventuali danni a persone o cose in prossimità del camion.

Fortunatamente non si segnalano feriti.