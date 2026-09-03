Prende fuoco un camion dei rifiuti, paura ad Erba

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 settembre, per l’incendio di un autocarro adibito al trasporto di rifiuti avvenuto sul territorio del Comune di Erba.
L’allarme nel primo pomeriggio
L’allarme è scattato in via Leonardo Da Vinci alle 13.30 quando, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme.
Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di poco tempo ha portato sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Erba. I pompieri hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento e bonifica del veicolo, mettendo in sicurezza l’area interessata dall’incendio.
Nessun ferito
Fortunatamente non sono risultate persone coinvolte e dunque non si sono registrati feriti.