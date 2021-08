L'episodio è avvenuto in via Como, a Grandate, in un appartamento di una residenza sanitaria.

Prende fuoco un pentolino, fiamme in un appartamento Rsa

A prendere fuoco un pentolino, poi il piano cottura e la cappa. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per l'allontanamento dei prodotti della combustione e la messa in sicurezza. Dopo i danni la cucina non è agibile. Fortunatamente, l'unica persona presente nell'appartamento, non ha riportato ferite. E' stato portato in un'altra unità abitativa. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori e il sindaco di Grandate, Alberto Peverelli.