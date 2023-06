Attimi di paura questa mattina, venerdì 16 giugno 2023, a Valbrona, dove una legnaia ha preso fuoco.

Prende fuoco una legnaia a Valbrona: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento di soccorso tecnico urgente per i Vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 7, a Valbrona in via Ortalli dove una legnaia ha inspiegabilmente preso fuoco.

Immediato l'intervento dei pompieri per evitare che le fiamme si espandessero oltre. Fortunatamente non si segnalano feriti.