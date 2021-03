Prendono fuoco dei cavi elettrici alla stazione di Fino Mornasco: intervento dei pompieri.

Prendono fuoco dei cavi elettrici alla stazione di Fino Mornasco: intervento dei pompieri

Intervento urgente questa mattina, sabato 20 marzo 2021, intorno alle 10 per i Vigili del Fuoco che sono stati chiamati a intervenire d’urgenza alla stazione ferroviaria di Fino Mornasco. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, hanno preso fuoco dei cavi elettrici in prossimità dei binari verso via Marco Polo che hanno scatenato un principio di incendio.

I Vigili del Fuoco del comando di Como hanno potuto intervenire per spegnere l’incendio dopo che i tecnici di FerrovieNord hanno messo in sicurezza i cavi elettrici. Le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento dell’incendio sono durate circa 90 minuti, poi il traffico ferroviario è potuto tornare alla normalità. Nessuno è rimasto ferito.