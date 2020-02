Prendono una buca e finiscono sull’asfalto: incidente per due ciclisti del Club Canturino

Brutta disavventura questa mattina, domenica 2 febbraio 2020, per due giovanissimi ciclisti del Club Ciclistico Canturino. Per una buca nell’asfalto infatti sono finiti a terra procurandosi escoriazioni e contusioni.

Incidente per due ciclisti del Club Canturino

L’allarme è stato lanciato da via Bergamo, a Fenegrò, intorno alle 9.45. Due giovani ciclisti di 16 e 17 anni sono finiti sull’asfalto. A soccorrerli sul posto è arrivata un’ambulanza della Sos di Appiano che li ha trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

Si tratta di Marco Ceriani e Riccardo Santamaria, giovani atleti del Club Ciclistico Canturino 1902 asd. “Il gruppo si era trovato a Lomazzo questa mattina per la sessione quotidiana di allenamento – racconta uno degli accompagnatori responsabili del Club, Mauro Viotti – Si dovevano recare in Val d’Intelvi e, per evitare il traffico della ex Statale dei Giovi, hanno deciso di prendere la strada che porta a Bizzarone. Ad un certo punto però hanno preso una grossa buca nell’asfalto e sono caduti in quattro”.

Due di loro si sono subito rialzati e sono ripartiti. Ceriani e Santamaria invece non ce l’hanno fatta per la botta che hanno preso. Così sono stati chiamati i soccorsi che li hanno accompagnati in ospedale. “Fortunatamente non hanno subito fratture ma solo escoriazioni e forti contusioni – ha concluso Viotti – Purtroppo fare ciclismo sulle nostre strade, senza ciclabili, è sempre difficile”.

