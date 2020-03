L’Unione Ciclistica Figinese sabato 22 febbraio 2020 all’Enotecacatering ha presentato le formazioni delle categorie Allievi e Amatori che difenderanno i colori nella stagione 2020.

Presentata la nuova squadra dell’Unione Ciclista Figinese

Giuseppe Bellotti, presidente dell’Uc Figinese ha elogiato gli atleti Alessandro Ceci, per i grossi risultati ottenuti nel 2019, e Riccardo Santamaria, che nella stagione 2020 difenderanno i colori del CC Canturino. E poi Riccardo Pinna e Federico Livio, che continuerà la sua avventura con i colori dell’olgiatese Bmx, Dario Buftea e Pietro Bossi, che rimane in forza anche per l’anno 2020 con altri 4 compagni, che sono: Andrea Silvestri proveniente dal Gs Biringhello, Manuel Tagliabue di Seregno proveniente dalla Giovani Giussanesi, Andrea Silva di Giussano proveniente dalla Giovani Giussanesi, e dall’altro comasco Matteo Furlato di Inverigo alla sua prima esperienza con il ciclismo. A loro dobbiamo aggiungere i seguenti Amatori: Davide Ballabio, Giuseppe Bellomo, Giorgio Cappelletti, Claudio Marzorati, Adelmino Livio, Massimo Mantasia, Daniele Bettini, Lorenzo Galimberti, Fabrizio Pergola, Roberto Pezzoni, Andrea Pittè, Fabrizio Proserpio, Ermes Sforza, Fabiano Viganò.

