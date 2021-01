Presepi, il concorso comunale lo vince una Natività realizzata a Foggia

Presepi, vince un’artista foggiano. Il concorso indetto dall’Amministrazione comunale, con il valido supporto della biblioteca, ha visto la partecipazione di numerose persone residenti in tutta Italia. La manifestazione, complice la versione on-line, ha così riscosso successo lungo tutto lo Stivale.

Presepi, tra i partecipanti anche il compianto Giovanni Sassi

Il concorso indetto dall’Amministrazione comunale in vista del Natale è stato non solo un successo, ma la formula on-line ha permesso la partecipazione di concorrenti, 55 in totale, provenienti da tutta Italia. Le foto delle natività, pubblicate sulla pagina Facebook della biblioteca, sono arrivate anche dalla Puglia, Sicilia e dal Molise. Naturalmente non sono mancate le creazioni locali, tra le quali quelle del ragioniere comunale Achille Pisano e del compianto medico Giovanni Sassi, detto Giannetto, scomparso recentemente a causa del coronavirus.

I ringraziamenti del vicesindaco

“Ha vinto Roberto Rossi di Foggia, cui manderemo un attestato – spiega il vicesindaco Isabella Dominioni – Hanno ricevuto cesti dono anche Mathias Maspero, Luigia Pellizzoni e Vanessa Gibiino: dal secondo al quarto classificato. Un ringraziamento alla Coop, alla Crai e al salone Perfect Crazy Parrucchieri per i doni messi a disposizione». La premiazione è avvenuta nella giornata di sabato scorso.