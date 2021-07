Presidio davanti alla Parker, i lavoratori chiedono un'assicurazione sulla vita

Presidio, prosegue la mobilitazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali fuori dalla Parker, a Veniano.

Presidio all'esterno della Parker

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori all'esterno dell'azienda venianese. Dopo i presidi organizzati nei giorni scorsi, anche nella primissima mattinata di ieri, sabato 3 luglio, un gruppo di dipendenti ha manifestato. Lo stato di agitazione si è aperto la mattina di sabato 26 giugno quando, alcuni lavoratori e i sindacati (Adl Varese, Cgil e Cisl), hanno organizzato un picchetto non violento invitando i colleghi a non effettuare gli straordinari. Successivamente, martedì scorso, un’ora di sciopero, dalle 9 alle 10, con la partecipazione di un centinaio di operai («Parker» conta 350 lavoratori e una cinquantina di interinali). Braccia incrociate anche venerdì 2 luglio, dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 per il secondo turno e dalle 22 alle 24 per il terzo.

La richiesta

Il contratto è scaduto da un anno e a giugno del 2020 è stato prorogato di comune accordo con le organizzazioni sindacali, che ora chiedono a gran voce l'inserimento di un'assicurazione sulla vita. L'obiettivo è il miglioramento delle condizioni generali da garantire ai lavoratori.