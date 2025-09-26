Presto una nuova area cani: lavori di allestimento in corso

Presto una nuova area cani a Monguzzo non lontano dal municipio. In corso i lavori di allestimento: manca sempre meno al taglio del nastro.
Lavori in corso
Hanno preso il via ad inizio settembre e sono ancora in corso i lavori di allestimento per la nuova area cani. La struttura è in fase di allestimento non lontano dal municipio comunale. Un nuovo spazio dove i padroni e soprattutto i loro amici a quattro zampe potranno correre, giocare e socializzare in totale sicurezza.
“Era uno degli obiettivi del nostro programma elettorale e nelle prossime settimane l’area sarà ultimata e inaugurata”, sottolinea il sindaco Marco Sangiorgio.
Nuovi cestini per la raccolta
Manca dunque sempre meno al taglio del nastro:
“Verranno posizionati i cestini per la raccolta delle deiezioni canine, che saranno anche collocati nel resto del territorio comunale e durante il prossimo Consiglio comunale sarà approvato il relativo regolamento – aggiunge il primo cittadino – In questo modo l’area sarà pienamente fruibile dai cittadini e dai loro amici cani. Un grande passo per migliorare la loro qualità della vita”.