Presto una nuova area cani: lavori di allestimento in corso

Presto una nuova area cani a Monguzzo non lontano dal municipio. In corso i lavori di allestimento: manca sempre meno al taglio del nastro.

Lavori in corso

Hanno preso il via ad inizio settembre e sono ancora in corso i lavori di allestimento per la nuova area cani. La struttura è in fase di allestimento non lontano dal municipio comunale. Un nuovo spazio dove i padroni e soprattutto i loro amici a quattro zampe potranno correre, giocare e socializzare in totale sicurezza.

“Era uno degli obiettivi del nostro programma elettorale e nelle prossime settimane l’area sarà ultimata e inaugurata”, sottolinea il sindaco Marco Sangiorgio.

Nuovi cestini per la raccolta

Manca dunque sempre meno al taglio del nastro: