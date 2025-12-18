Presunta violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne, 44enne in custodia cautelare

Giovedì 11 dicembre, il Comando di Polizia locale di Cantù ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 44 anni ritenuto il presunto autore di una violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne.

Presunta violenza sessuale aggravata

L’episodio risale al 22 novembre scorso, quando una pattuglia della Polizia locale era intervenuta nei pressi del parco “Falcone e Borsellino” per prestare assistenza a un gruppo di giovani minorenni in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Durante i primi accertamenti, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, gli agenti apprendevano che una delle ragazze, quattordicenne, avrebbe subito una violenza sessuale mentre si trovava in condizioni di inferiorità psichica a causa dell’ebbrezza. Sulla base della descrizione fornita, la Polizia locale avviava immediatamente le ricerche del presunto responsabile. Le successive attività investigative, condotte anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, consentivano di rintracciare l’uomo e identificarlo, procedendo al sequestro del telefono cellulare in uso.

Ulteriori indagini su delega della Procura

Ulteriori atti d’indagine sono stati successivamente svolti su delega della Procura della Repubblica di Como, fino all’emissione e all’esecuzione dell’ordinanza cautelare avvenuta nella giornata di giovedì 11 dicembre, con la traduzione del presunto autore al carcere di Como. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è quindi da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.