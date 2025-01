Prevenzione delle malattie oncologiche, serata di informazione nello Spazio Volta 3

Prevenzione delle malattie oncologiche: un incontro, a Lurate Caccivio, per parlarne.

Malattie oncologiche e prevenzione

Nello Spazio Volta 3, in via Volta 3, giovedì 6 febbraio, dalle 18 alle 20, ci sarà un incontro, gratuito, dedicato alla prevenzione delle malattie oncologiche. I professionisti di Asst Lariana incontreranno i cittadini e parleranno di prevenzione dei tumori, stili di vita sani, programmi di prevenzione. L’incontro dal titolo “Prevenzione delle malattie oncologiche: il parere degli esperti” rientra in una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, che Asst Lariana sta organizzando in tutti i Distretti in collaborazione con il Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli Odv, l’associazione A.Ma.Te e "PreDiCARe" Ets (associazione per la prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni respiratorie). L’appuntamento a Lurate Caccivio è collegato, tra l’altro, al programma di iniziative per la Giornata Mondiale della lotta contro il cancro che ricorre il 4 febbraio ed è promossa dall’Union for International Cancer Control (UICC).

Il programma

“Malattie oncologiche nel XXI secolo: questioni attuali e prospettive future”. Monica Giordano, direttore Oncologia Asst Lariana, presidente del Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli Odv

“Dieta anti-infiammatoria, stop alla sedentarietà e avanti con l’attività fisica: cosa c’è di veramente preventivo?”. Giuliana Mura, specialista in Scienza dell'alimentazione, Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli Odv

“Ambiente e rischio di ammalarsi di tumore: inquinamento e fumo di sigaretta”. Claudio Sorino, medico Pneumologia Asst Lariana

“Esami radiologici e radiazioni: i miti da sfatare”. Milena Frigerio, responsabile Fisica Sanitaria Asst Lariana

“L’importanza dello screening: l’offerta del territorio”. Marcello Parenti, medico di medicina generale

“Stress e prevenzione disertata: gli scherzi della mente”. Pierluigia Verga, psicologa e psicoterapeuta, Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli Odv - Asst Lariana