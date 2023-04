Prima pioggia... e il torrente Lura si tinge di blu

Prima pioggia dopo mesi di attesa e il Lura si tinge di blu. In azione tecnici comunali e i Carabinieri forestali.

Torrente Lura colorato di blu

Pomeriggio di apprensione oggi, giovedì 20 aprile, a Lurate Caccivio. Si sono infatti moltiplicate le segnalazioni per la colorazione del torrente che attraversa la città. L'acqua, che a dir la verità mancava ormai da diverso tempo, ha assunto una colorazione alquanto sospetta. Immediata la risposta dell'Amministrazione comunale con un sopralluogo dei tecnici e la segnalazione agli organi competenti. A quanto risulta il tratto interessato riguarda l'area di poco prima del ponte sulla via Varesina, scendendo poi verso Caccivio. Sul posto anche i Carabinieri forestali. "I tecnici comunali sono già usciti per un sopralluogo. Stiamo mandando segnalazione ad Arpa e Como Acqua per individuare la fonte ed intervenire", ha specificato il consigliere Antonino Spoto.