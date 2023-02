Primarie Pd, seggio aperto fino alle 20

Primarie Pd, a Olgiate Comasco seggio aperto fino alle 20 nella Sala consiliare del Municipio.

Primarie Pd, più di cento cittadini hanno già votato

Votazioni in corso dalla mattinata odierna, domenica 26 febbraio. Il Partito democratico chiama a esprimersi tutti i cittadini interessati e non solo gli iscritti al Pd, a partire dai 16 anni. Il passaggio delle primarie è un momento cruciale, perché dai seggi aperti in tutta Italia uscirà il verdetto: l'elezione del nuovo segretario nazionale del Partito democratico.

La scelta: Schlein o Bonaccini

Partecipando al voto, si è chiamati a eleggere il segretario che subentrerà al dimissionario Enrico Letta. I candidati sono Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, ed Elly Schlein, parlamentare e già vicepresidente della stessa regione, che hanno avuto nella prima parte congressuale il maggior numero di voti.

Più di cento cittadini già passati al seggio

Il segretario del Circolo Pd di Olgiate Comasco, il cui segretario è Davide Palermo (anche consigliere comunale di maggioranza), conta 35 iscritti. L'appello al voto, negli ultimi giorni, ha sortito effetti: alle 16.30, infatti, raggiunta quota 120 votanti. Soddisfazione tra gli iscritti al Pd impegnati al seggio: oltre allo stesso Palermo, anche l'ex sindaco Maria Rita Livio e Giuliana Casartelli. Proprio nel pomeriggio hanno votato anche Sandro Estelli, olgiatese, segretario della Cgil di Como, e Vladimiro Pina, presidente dell'Auser La Nuova Età di Olgiate Comasco.

"Un momento di partecipazione democratica"

A sottolineare la valenza delle primarie è la stessa Livio: "Un momento importante non solo per gli iscritti al partito ma per tutti gli elettori che non si sentono rappresentati dal Governo di destra in carica nel nostro Paese. Un momento di vera partecipazione democratica, che consente a tutti i cittadini di scegliere chi guiderà il Pd nei prossimi anni.