“Primavera al rallenty”: in musica il racconto della primavera ai tempi dell’isolamento domiciliare. E’ uscito ieri, venerdì 10 aprile, il nuovo singolo del musicista e insegnante di musica Mattia Scarpa, di Anzano, che rispecchia appieno i tempi che stiamo vivendo. E non solo per il titolo, o il testo – “una riflessione sullo stato di salute mentale del tessuto sociale, di quello che mi circonda”, come definito dal cantautore – ma anche perché registrato e prodotto in casa e via Internet.

“Primavera al rallenty” Mattia Scarpa scrive della vita ai tempi del covid-19

“Primavera al rallenty è nato da un’urgenza espressiva – spiega Scarpa – Nei giorni scorsi, ho letto articoli che trattavano gli artisti che hanno scritto canzoni in questo periodo come “sciacalli”, che usano l’emergenza per emergere. Il mio singolo è nato dall’esigenza di comunicare quello che questa situazione mi ha fatto uscire dall’anima. Non tratta solo della mia quotidianità, ma di quello che in questi giorni ho letto, vissuto, sentito, che mi ha colpito. Non parla di coronavirus, ma di quello che la pandemia ha scatenato nella coscienza sociale”. Il singolo è uscito venerdì 10 aprile ed è disponibile su Spotify.

