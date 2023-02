L'associazione Primavera Odv di Albavilla organizza un torneo di burraco soldiale. E' in programma per domenica 5 marzo.

Primavera ODV organizza un torneo di burraco solidale

Domenica 5 marzo ci sarà un torneo di burraco a coppie, organizzato interamente da Primavera ODV, presso la sede in Via Saruggia 2/A. La quota di iscrizione per il torneo è di 15 euro: il ricavato finale verrà investito per sostenere il progetto Casa Primavera,.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle 14.30 per l'accreditamento e l'ini<zio del torneo alle 15. Durante le partite in sala sarà presente un arbitro federale.

Iscrizioni al torneo e informazioni sulla manifestazione si possono ottenere tramite mail all'indirizzo comunicazione@primavera-odv.it oppure contattando il numero 328/5758855.