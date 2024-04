Primavera Odv:si cercano volontari per le tante attività dell'associazione

Primavera Odv cerca nuovi volontari per collaborare nelle numerose attività dell’associazione: ai candidati non è richiesto nessun requisito di età o sesso, solo disponibilità a dedicare un po’ del proprio tempo libero, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi, alle attività organizzate dal sodalizio di Albavilla in favore delle persone con disabilità.

Chiunque può dare la propria disponibilità

Nello specifico, l’associazione Primavera Odv, che ha sede in via Saruggia, ha fatto sapere nei giorni scorsi che, dato il calendario ricco di eventi in programma per l’anno organizzati dal sodalizio, «cerchiamo persone che possano cimentarsi in qualche lavoretto manuale in vista dei mercatini; o ancora volontari che possano supportare nell’organizzazione delle iniziative in calendario con allestimento sale, diffusione di comunicazioni o altri piccoli compiti. Non cerchiamo un numero preciso di persone: chi voglia impegnarsi, compatibilmente con il proprio tempo a disposizione, è ben accetto».

Il volontariato è il motore delle iniziative dell’associazione albavillese per il territorio: tornei di burraco, mercatini, manifestazioni di vario genere... Sono tante le attività organizzate da Primavera Odv e i nuovi volontari supporterebbero il già nutrito gruppo di circa una trentina di persone, che collaborano continuativamente nelle attività del sodalizio albavillese.

Per ottenere ogni ulteriore informazione in merito alla ricerca e per contattare il sodalizio e dare la propria disponibilità come volontario, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo comunicazione@primavera-odv.it o contattare telefonicamente l’associazione al numero 031/627493.