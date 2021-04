Primavera Onlus, nuovo statuto e servizi in sicurezza: ma senza le raccolte fondi l’associazione è in difficoltà. “Confidiamo nella vicinanza dei nostri sostenitori”.

Primavera Onlus, nuovo Statuto: l’associazione si chiamerà Primavera Odv

Nata ad Albavilla come Gruppo Primavera nel lontano 1981 per offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un luogo di incontro e di socializzazione, diventa Associazione Primavera Onlus nel 2000 con l’obiettivo di creare un Centro Socio Educativo aperto tutti i giorni. Nel 2007 è stata costruita la nuova Sede in Via Saruggia.

Il centro opera con educatori professionali, consulenti, tirocinanti e volontari con una diversa attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità, specialmente nell’assistenza in alcune attività laboratoriali e di accompagnamento sul territorio.

Primavera è cresciuta: oggi ospita 17 ragazzi diversamente abili che svolgono varie attività atte a mantenere e migliorare le loro capacità e le loro autonomie. Ma da un anno a questa parte tutto è stato stravolto. All’improvviso le loro abitudini sono cambiate, alcuni hanno dovuto rinunciare alla loro “Casa Primavera” (inaugurata nel 2016) e interrompere il percorso di autonomia abitativa.

“Un grande impegno economico e organizzativo è stato attuato per garantire una tutela sanitaria a tutte le persone che frequentano il Centro. – spiega il presidente Sante Massimo Frigerio – Si sono riorganizzati gli spazi per garantire costantemente l’adeguato standard di sicurezza, facendo lavorare i ragazzi in “bolle protette” con un diverso rapporto educativo. Non potendo disporre delle attività esterne sul territorio, il lavoro si è svolto concentrato all’interno del centro stesso. Un sentito ringraziamento va alle famiglie dei nostri ragazzi per la disponibilità e comprensione dimostrata in un periodo così particolare. E un grazie anche agli educatori, ai volontari del laboratorio che hanno garantito la continuità del servizio verso le aziende che ci danno lavoro, a chi si occupa di amministrazione e organizzazione e a chi segue Casa Primavera. Nel frattempo ci siamo dati un nuovo Statuto che col tempo porterà la nostra associazione a essere denominata Primavera ODV (Organizzazione di Volontariato) anziché Onlus”.

Primavera Onlus, continua l’impegno: “Ma senza fondi siamo in difficoltà”

La vita stessa dell’associazione è stata messa in seria difficoltà, venendo a mancare una sostanziale opportunità di raccolta fondi attraverso le tradizionali manifestazioni come la nostra PrimaVeraFesta, il Burraco solidale, le cene conviviali, i convegni e i mercatini di Natale e di Pasqua che ogni anno arricchivano il calendario eventi del sodalizio. “Purtroppo – aggiunge il presidente Frigerio – oltre a questa mancata opportunità di raccolta fondi attraverso le manifestazioni, abbiamo avuto un costo di gestione della struttura che è aumentato di circa un 30% rispetto al periodo precedente al Covid. Confidiamo come sempre nella vicinanza di tutti i nostri sostenitori e mandiamo un abbraccio virtuale a tutti coloro che ci vorranno aiutare o stare vicini con la loro presenza”.

Per donazioni tramite bonifico bancario:

Banca di Credito Cooperativo Alta Brianza filiale di Albavilla – IBAN

IT33V0832950830000000171101 – BIC ICRAITRR950 – Bonifico intestato a: PRIMAVERA ONLUS.

-Grazie al 5×1000 (Nello spazio “Sostegno per il volontariato, delle associazioni e fondazioni” inserisci la tua firma e il codice fiscale di Primavera Onlus: 91013410138).

Per donazioni online: PayPal (sul sito dell’associazione più informazioni)