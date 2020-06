Primo caso sospetto di Covid al Pronto Soccorso di Codogno dopo la riapertura

Come riporta prima Lodi, il Pronto Soccorso di Codogno ha appena riaperto e subito si presenta un cittadino con sospetto contagio da Covid.

Primo potenziale paziente Covid al pronto soccorso di Codogno

Non c’è stato neppure il tempo di gioire per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Codogno che un cittadino si è presentato con tutti i sintomi di un probabile contagio da Coronavirus.

Il paziente è stato immediatamente indirizzato verso un percorso dedicato ai malati (o sospetti tali) di Coronavirus per tenerlo distante dagli altri pazienti evitando in tal modo un ulteriore contagio (come successe in quello stesso pronto soccorso agli albori della pandemia, il 21 febbraio 2020).

L’uomo, giunto in pronto soccorso con la febbre, è stato subito sottoposto al tampone. Ora si attende l’esito per avere la certezza che si tratti realmente di Coronavirus.