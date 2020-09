Primo giorno di scuola, ecco l’organizzazione per accedere ai plessi

Primo giorno di scuola in calendario lunedì 14 settembre, ecco l’organizzazione definita per gli alunni dei tre plessi di Olgiate Comasco. L’Istituto comprensivo di Olgiate Comasco ha definito tutte le necessarie misure contro la diffusione del contagio da coronavirus.

Primo giorno di scuola con ingressi dedicati e orari differenziati

Per i più di 300 iscritti alla primaria “Vittorino da Feltre”, con sede in via San Gerardo, definite le modalità di accesso alla struttura. In particolare, il 14 settembre ingresso dedicato da via Silvio Pellico (scivolo) per i primini, divisi nelle tre nuove sezioni. In questo caso, i bimbi rimarranno a scuola solo per un’ora. Classe IA: entrata alle 8.45, uscita alle 9.45. Classe IB: entrata alle 10, uscita alle 11. Classe IC: entrata alle 11.15, uscita alle 12.15. E dal 15 settembre al 2 ottobre entrata alle 8.25 dall’ingresso di via Silvio Pellico, uscita alle 12.35.

Scuola primaria di via Repubblica

Per lunedì 14 settembre i primini (classe unica) della “Gianni Rodari” sono attesi per le 9 e resteranno a scuola fino alle 12. Dal 15 settembre al 2 ottobre: l’orario sarà dalle 8 alle 12, dal lunedì al venerdì, senza servizio mensa e senza rientri pomeridiani. Dal 4 ottobre al termine dell’anno scolastico: verranno date indicazioni in seguito.

Scuola primaria di Somaino

Per i primini l’ingresso a scuola è previsto per le 8.15. Ingresso al punto C. L’uscita è fissata invece alle 12.15. Dal 5 ottobre il plesso di Somaino attiverà il servizio mensa. Il dettaglio di ogni indicazione alle famiglie degli alunni è fruibile sul sito internet dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco.