Principio di incendio a Figliaro, soccorsa una persona

Principio di incendio nella serata di oggi, martedì 25 febbraio 2020 a Figliaro.

Intervento dei Vigili del fuoco

Necessario l’intervento di squadre dei Vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Appiano Gentile, in via Galabrè, per un principio di incendio in un ufficio annesso a un’abitazione. Sul posto anche i Carabinieri e i soccorritori del 118: una persona è stata trasportata in ospedale a causa dei prodotti di combustione respirati.