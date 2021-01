Principio di incendio a una canna fumaria: Vigili del Fuoco a Olgiate

Principio di incendio a una canna fumaria: Vigili del Fuoco al lavoro a Olgiate.

E’ successo nel pomeriggio di oggi domenica 17 gennaio 2021 in via Fratelli Bandiera a Olgiate. I Vigili del Fuoco sono giunti a sirene spiegate, con due mezzi, per spegnere un principio di incendio scoppiato su un tetto. Il rogo è stato prontamente bloccato. Le fiamme proverrebbero da una canna fumaria.