Principio di incendio in appartamento: sul posto i Vigili del fuoco

Incendio in un appartamento di Lurago d'Erba: intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, martedì 24 giugno, poco prima delle 9.

Vigili del fuoco sul posto

E' successo in un appartamento di via Diaz. Secondo quanto ricostruito, a provocare l'incendio sarebbe stato un pentolino dimenticato sul fornello.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con quattro mezzi: inizialmente non era infatti nota la portata del rogo, che fortunatamente si è rivelato soltanto un principio di incendio spento in circa mezz'ora. Non ci sarebbero persone coinvolte.