Principio d'incendio all'Artsana

Principio d'incendio all'interno della ditta Artsana di Grandate.

L'allarme è scattato oggi, martedì 15 aprile 2025, alle 15.30 in via Catelli. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, all'interno dell'azienda ci sarebbe stato un principio d'incendio partito da un faretto nella sala mensa con copertura in legno. Ad intervenire per primi sono stati gli addetti alla sicurezza interna dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti anche quattro mezzi dei Vigili del fuoco, rientrati poi in caserma dopo breve tempo. Non si segnalano persone coinvolte.