Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio 2022, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco all’ospedale di Cantù per un principio di incendio.

Principio d'incendio all'ospedale di Cantù

Non si sono sviluppate fiamme ma fumo che è fuoriuscito dalle finestre della palestra della Riabilitazione, al secondo piano dell’edificio P, area che non ospita reparti ospedalieri ma poliambulatori. Tutto l’edificio, insieme agli operatori della Vigilanza e dell’ufficio Tecnico, è stato cautelativamente evacuato ma nessuna persona è rimasta coinvolta.

"Nel corso dei prossimi giorni i tecnici potranno essere più precisi rispetto alle cause anche se da una prima analisi il fumo potrebbe essersi sprigionato a seguito del surriscaldamento di uno dei condizionatori. Per quanto riguarda le attività e i servizi, per consentire gli interventi di pulizia, è stato necessario sospendere alcune vaccinazioni previste nel pomeriggio odierno e alcuni appuntamenti di fisioterapia che saranno riprogrammati nei prossimi giorni", fa sapere Asst Lariana.