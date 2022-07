Principio d'incendio in uno scantinato: intervengono i Vigili del Fuoco.

Due squadre dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Cantù ed Erba sono intervenute questa mattina, martedì 19 luglio 2022, nel Comune di Inverigo. Al 112 è infatti arrivata una chiamata di soccorso intorno alle 8.10 per un principio d'incendio nello scantinato di una abitazione in via Aristide Magni a Inverigo. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme prima che si propagassero e hanno messo in sicurezza l'area. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.