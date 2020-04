Pro Loco Lipomo attiva una raccolta fondi per i concittadini in difficoltà

La Pro Loco di Lipomo insieme alle realtà associative locali, promuove una raccolta fondi per affrontare l’emergenza sanitaria in corso dovuta alla diffusione del virus Covid 19.

“Anche se esistono iniziative dello stesso genere di portata nazionale, vogliamo intervenire ugualmente per il nostro territorio al fine di procurare altri servizi o beni necessari ai concittadini in difficoltà- spiegano dalla Pro Loco di Lipomo – In risposta alla pandemia che ha colpito il Paese, con le ricadute che sono evidenti agli occhi di tutti, riteniamo inevitabile essere solidali verso chi effettivamente si trova in particolari difficoltà, per motivi di salute, per ragioni economiche o lavorative, o per carenza di strumenti adeguati alle attività scolastiche”.